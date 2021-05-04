В Сюнике началось судебное заседание по делу сирийских наемников, участвовавших в войне против Арцаха

В Капанской резиденции суда общей юрисдикции Сюникской области под председательством судьи Наполеона Оганяна 4 мая началось первое судебное заседание по уголовному делу, возбужденному в отношении граждан Сирии Мухраба Мухаммада аль-Шхери и Юсефа Алабеда Аль-Хаджи.

Граждане Сирии обвиняются в вовлечении в военные действия Азербайджана против Респиблики Арцах в качестве наемников-террористов.

Согласно обвинительному заключению, Мухраб Мухаммад аль-Шхери и Юсеф Алабет Аль-Хаджи, не являясь гражданами Азербайджанской Республики, постоянно не проживая на ее территории, не будучи военнослужащими Вооруженных сил Азербайджанской Республики, являясь гражданами Сирийской Арабской Республики, не будучи направленными Сирийской Арабской Республикой или другим государством для исполнения должностных обязанностей, в составе Вооруженных сил Азербайджанской Республики за материальную компенсацию, в составе организованной группы принимали участие в развязанной 27 сентября 2020 года военно-политическим руководством Азербайджанской Республики агрессивной войне. Их действия были направлены на уничтожение гражданских лиц, непосредственно не участвующих в военных действиях на территории Республики Армения и Республики Арцах, и на причинение тяжких телесных повреждений, цель этих действий была направлена на запугивание мирного населения, дестабилизацию внутренней ситуации в Республике Арцах и в Республике Армения.

Против Мухраба Мухаммада аль-Шхери и Юсефа Алабета Аль-Хаджи выдвинуты обвинения по пункту 1 части 3 статьи 217, статье 389, пункту 1 части 1 статьи 34-390, пункту 1 части 3 статьи 34-390 и части 3 статьи 395 УК Армении.

Обвинительное заключение обосновано вовлеченность в войну вместе с рядом международных наемных группировок, в частности, “Султан Сулейман шах”, “Сукур”, “Хамза”, “Султан Мурад” и с другими подобными группировками, а также совершение ими различных военных преступлений. В розыске находится более 30 опознанных наемников.

Правоохранители также установили личность руководителя одной из этих международных террористических группировок, обоснован факт совершения им преступлений против мира и безопасности людей. Установлена и личность руководителя международной террористической группировки “Султан Сулейман шах” Абу Хамша - Мухаммада аль-Джасима, он араб по национальности, гражданин Сирийской Арабской Республики. Орган, осуществляющий производство, привлек их в качестве обвиняемых, избрана мера пресечения в виде ареста. Ведутся работы по их обнаружению и привлечению к уголовной ответственности.