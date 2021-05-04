В Японии заметили особо яркую падающую звезду

Болид, или особо яркая падающая звезда, был зафиксирован на юго-западе Японии, передает телеканал NHK.

Многочисленные видеозаписи огромного светящегося шара, рассекающего темное небо, были обнародованы японскими пользователями социальных сетей. Кроме этого, падение болида было зафиксировано камерами телеканала NHK, установленными в префектурах Фукуока и Нагасаки,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Падение болида было зафиксировано примерно в 20.00 понедельника (14.00 мск).

В прошлый раз падающая звезда такой яркости была замечена в Японии в конце ноября прошлого года.