Вакцинация против COVID-19 в Армении бесплатна и для иностранных граждан
14:47, 4 Май, 2021
В Армении от COVID-19 бесплатно могут быть вакцинированы и иностранные граждане. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.
“Получи вакцину и предотврати COVID-19”.
Все лица старше 18 лет, в любой поликлинике, вне зависимости от места регистрации, могут бесплатно привиться от COVID-19.
Вакцинация бесплатна и для иностранных граждан.
В поликлиниках для вакцинации установлены дежурства и по субботам и воскресеньям с 10:00 до 16։00.
Позвоните в поликлинику и зарегистрируйтесь для получения прививки”,- говорится в сообщении министерства.
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