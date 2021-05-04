Время в Ереване: 11:07:36,   4 Май

Вакцинация против COVID-19 в Армении бесплатна и для иностранных граждан

Вакцинация против COVID-19 в Армении бесплатна и для иностранных граждан

В Армении от COVID-19 бесплатно могут быть вакцинированы и иностранные граждане. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.

“Получи вакцину и предотврати COVID-19”.

Все лица старше 18 лет, в любой поликлинике, вне зависимости от места регистрации, могут  бесплатно привиться от COVID-19.

Вакцинация бесплатна и для иностранных граждан.

В поликлиниках для вакцинации установлены дежурства и по субботам и воскресеньям с 10:00 до 16։00.

Позвоните в поликлинику и зарегистрируйтесь для получения прививки”,- говорится в сообщении министерства.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации