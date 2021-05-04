Фонсека по окончании сезона покинет “Рому”

Главный тренер итальянского футбольного клуба “Рома” Пауло Фонсека по окончании сезона покинет клуб.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Фонсека вступил на должность главного тренера “Ромы” в июне 2019 года и подписал контракт в формате 2+1.

За свою тренерскую карьеру португалец тренировал “Порту”, донецкий “Шахтер” и другие клубы.

“Рома” из 5 последних матчей 4 проиграла, в полуфинале Лиги Европы со счетом 2:6 уступила “Манчестер Юнайтеду”.