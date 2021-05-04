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Фонсека по окончании сезона покинет “Рому”

Фонсека по окончании сезона покинет “Рому”

Главный тренер итальянского футбольного клуба “Рома” Пауло Фонсека по окончании сезона покинет клуб.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Фонсека вступил на должность главного тренера “Ромы” в июне 2019 года и подписал контракт в формате 2+1.

За свою тренерскую карьеру португалец тренировал “Порту”, донецкий “Шахтер” и другие клубы.

“Рома” из 5 последних матчей 4 проиграла, в полуфинале Лиги Европы со счетом 2:6 уступила “Манчестер Юнайтеду”.


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