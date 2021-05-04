Фонд “Азнавур” и Дом воина начинают совместную программу реинтеграции раненых воинов

Общественная организация “Содействие раненым воинам” и Фонд “Азнавур” начинают совместную программу, в рамках которой военнослужащие, добровольцы, получившие ранения при защите Родины, смогут получить образование и осуществлять бизнес программы.

Как передает «Арменпресс», в рамках программы социальной реинтеграции раненым воинам будут предоставлены гранты для осуществления предпринимательской деятельности.

“После окончания войны мы с Фондом “Азнавур” начали обсуждать планы по изменению качества жизни раненых солдат и ее улучшению. Наши партнеры предложили свою помощь в составлении образовательных и бизнес программ. Мы с радостью согласились. У фонда есть большой опыт и хорошая рабочая команда, поэтому мы вместе сможем реализовать эти проекты. Сегодня мы запускаем программу, в рамках которой бенефициары будут учиться составлять собственные бизнес проекты”, - сказала Айкуи Минасян, президент общественной организации “Содействие раненым воинам” и директор Центра реабилитации Защитников Отечества.

Помимо финансирования бизнес идей, в рамках программы бенефициары пройдут профессиональную ориентацию, переподготовку, получат бизнес консультации, будут обучаться навыкам ведения бизнеса.

“С первых же дней войны, начавшейся в сентябре 2020 года, Фонд “Азнавур сконцентрировал все свои ресурсы и возможности для оказания помощи Армении и Арцаху. Посылалось медоборудование и медикаменты, оказывалась целевая помощь семьям, пострадавшим от войны. Мы рады, что начинаем программу, реализуемую совместно с общественной организацией “Содействие раненым воинам”, - сказала Карине Эвоян, заместитель директора Фонда “Азнавур”.

Военнослужащие и добровольцы, пострадавшие при защите Родины, могут подать заявку на участие в программе социальной реинтеграции раненых воинов. Бенефициарами программы могут стать и бывшие военнослужащие, получившие ранения в предыдущие годы.

“У меня нет профессии как таковой, но сейчас в Доме воина я изучаю программу “3D Max”, я больше представляю себя в ресторанной индустрии. Я проработал в этой сфере много лет, был поваром, менеджером, барменом, официантом, теперь думаю полностью овладеть этой специальностью. Вот почему мне так интересна эта программа. Я хочу иметь свой ресторан”, - сказал 24-летний Ваге Абраамян, доброволец во время 44-дневной войны в Арцахе. Ваге родом из села Фантан близ города Чаренцаван Котайкской области. Он был на срочной службе в 2015-2017 гг. В 44-дневной Арцахской войне он участвовал с 28 сентября и был там до 24 октября и получил ранение.

Бенефициары, желающие участвовать в проекте, должны представить свои бизнес идеи в службу “Одно окно” Реабилитационного центра Защитника Отечества. Идея будет обсуждена со специалистом, при необходимости, доработана, чтобы соответствовать необходимым критериям. После этого бизнес идеи будут переданы в специальную оценочную комиссию. Все одобренные заявки будут профинансированы. Каждый утвержденный проект будет профинансирован в пределах 5 000 евро, а его реализация займет не более 12 месяцев.

Прием заявок начинается с 4 мая 2021 года, крайний срок подачи заявок - 15 июня 2021 года.