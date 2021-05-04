Паводки в Афганистане унесли жизни 13 человек, сообщили СМИ
Тринадцать человек погибли в результате ливневых паводков в провинции Герат на северо-западе Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
По данным представителя губернатора провинции, среди погибших четыре женщины и ребенок. Нанесен серьезный ущерб сельскохозяйственным угодьям, погибли десятки голов крупного рогатого скота. Ливни, вызвавшие паводок, продолжаются в провинции уже два дня,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Ранее местный телеканал Ariana News сообщил о гибели трех человек в из-за внезапного паводка провинции Саманган на северо-востоке Афганистана. Отмечалось, что власти предупреждали о возможных дождях и паводках в ряде провинций страны.
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