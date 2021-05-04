“Орран” продолжает программы содействия арцахским детям, проживающим в Армении

Благотворительная общественная организация “Орран” продолжает программы содействия арцахцам, пострадавшим от войны.

“Если Вы обосновались в Республике Армения и имеете детей от 6 до 14 лет, то можете позвонить в благотворительную общественную организацию “Орран” по следующим номерам: 010 535 167, 010 538 672, 094 430 869 и зарегистрироваться для получения содействия. Для того, чтобы воспользоваться этим, необходимо предъявить паспорт родителя и свидетельство (или копию свидетельства о рождении ребенка)”, - говорится в сообщении организации.