CNN: в США растет число задержаний нелегальных иммигрантов на границе

Пограничная служба США в апреле ежедневно задерживала почти 6 тысяч нелегальных иммигрантов на границе с Мексикой, сообщает телеканал CNN со ссылкой на предварительные данные правительства.

Как отмечает телеканал, в марте американские пограничники ежедневно задерживали около 5,5 тысяч нелегальных иммигрантов на границе США с Мексикой. При этом, как сообщил телеканалу представитель министерства внутренней безопасности, ежедневно около 1,5 тысяч человек избегают встречи с правоохранителями, хотя их погранслужба фиксирует при помощи технических средств,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Президент США Джо Байден начал работу на посту президента США с того, что приступил к сворачиванию инициатив и ограничений в сфере иммиграции, введенных его предшественником Дональдом Трампом. В ожидании послабления тысячи мигрантов направились в США, власти признали ситуацию на южной границе кризисной.