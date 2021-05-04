Действия Азербайджана в отношении церкви Казанчецоц - проявление вандализма: МИД Армении

Министерство иностранных дел Республики Армения распространило заявление, касающееся строительных работах, проводимых Азербайджаном в соборе Святого Христа Спасителя Казанчецоц в Шуши. «Арменпресс» представляет заявление МИД Республики Армения.

“Действия Азербайджана в соборе Святого Христа Спасителя Казанчецоц в Шуши достойны осуждения, тем более что уже есть много прецедентов разрушения армянских культовых сооружений, памятников и оправдания этих действий.

Среди множества военных преступлений, совершенных азербайджанскими вооруженными силами в дни агрессии, направленной против Республики Арцах, можно назвать умышленный двойной обстрел в течение одного дня собора Казанчецоц в Шуши из высокоточного оружия с последующим вандализмом, совершаемым после установления режима прекращения огня.

Следует отметить, что Азербайджан проводит действия, связанные с церковью, без консультации с Армянской Апостольской церковью, что явно нарушает право верующих на свободу вероисповедания. Не менее тревожно и то, что Азербайджан начал изменение архитектурного облика церкви еще до начала работ Миссии экспертов ЮНЕСКО по оценке. Очевидно, что Азербайджан намеренно блокирует доступ экспертов ЮНЕСКО к находящимся под угрозой исчезновения объектам армянского культурного наследия, с одной стороны, чтобы скрыть совершенные им военные преступления, а с другой стороны, чтобы изменить историческую и архитектурную целостность памятника.

В этой ситуации все опасения армянской стороны о том, что эти действия Азербайджана являются вандализмом, направленным на лишение Кафедрального собора Шуши армянской идентичности, более чем обоснованы.

Без участия международных экспертов, в первую очередь, экспертов ЮНЕСКО по документированию и восстановительным работам при существующем положении, не могут быть проведены какие-либо действия, связанные с собором Святого Христа Спасителя Казанчецоц и с другими многочисленными армянскими историко-культурными памятниками и местами поклонения, находящимися на территориях Арцаха, оказавшихся под азербайджанской оккупацией. Собор Шуши - один из важных центров Армянской Апостольской церкви в Арцахе, он должен служить для верующих святилищем”.