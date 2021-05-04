ОДКБ приветствовала договоренность Бишкека и Душанбе

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приветствует договоренности Киргизии и Таджикистана по урегулированию ситуации на границе, заявил во вторник пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

"В ОДКБ приветствуют достижение договоренностей о прекращении столкновений на кыргызско-таджикской границе, отвод дополнительных воинских подразделений с боевой техникой и стремление сторон к урегулированию спорных пограничных вопросов политико-дипломатическими методами в духе союзничества и добрососедства, лежащем в основе деятельности Организации", - говорится в распространенном во вторник сообщении.

Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая. В настоящее время обстановка на границе стабильная,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.