Предлагается объявить амнистию в отношении лиц, уклонившихся от воинской службы

Для принятия в первом чтении Национальное собрание Армении обсудило представленный правительством проект закона, которым предлагается объявить амнистию в отношении граждан мужского пола, уклонившихся от воинской службы и подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327.

Как передает «Арменпресс», законопроект об объявлении амнистии в отношении лиц, уклонившихся от призыва на срочную военную или альтернативную службу, от учебных сборов или мобилизационного призыва, представил замминистра юстиции Армен Ованнисян.

“Правительство Республики Армения решило объявить амнистию. Проектом предлагается объявить амнистию в отношении лиц, достигших 27 лет, лиц резервного офицерского состава, достигших 35 лет, уклонившихся от призыва на военную или на альтернативную службу, учебных сборов или призыва в армию до 26 сентября 2020 года включительно, подозреваемых, обвиняемых или осужденных в совершении преступления, предусмотренного только частью первой статьи 327 Уголовного кодекса Республики Армения”, - сказал Армен Ованнисян.

Проектом предлагается объявить амнистию и освободить от наказания следующих лиц:

которые были осуждены на лишение свободы; в отношении которых наказание не применялось условно, или отбывание наказания было отложено; приговоренных к наказанию, не связанному с лишением свободы.

Предлагается объявить амнистию, прекратить контроль над лицами, условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания.

В проекте также имеются условия, при наличии которых амнистия не будет применена.

Проект закона на заседании постоянной комиссии НС по вопросам обороны и безопасности получил положительное заключение.