В общественных местах скоро будут действовать медпункты, проводящие вакцинацию от COVID-19

Вскоре в общественных местах Армении появятся небольшие медицинские пункты, которые процесс вакцинации от COVID-19 для жителей сделают более доступным. Об этом в пресс-центре «Арменпресс» сообщил американский хирург, специалист области здравоохранения армянского происхождения Шант Шхртумян, который в рамках сотрудничества с Минздравом Армении проводит программу обмена опытом. Он сообщил, что в настоящее время министерство в рамках работ по большей доступности процесса вакцинации для граждан рассматривает вариант размещения в общественных местах медицинских центров.

“В Соединенных Штатах такая культура есть. Это обсуждается и в Армении, в этом направлении уже предпринимаются практические шаги. Возможно на площадях, в больших торговых центрах или на улицах скоро появятся медицинские пункты. Они помогут жителям без проблем получить вакцины. Все необходимые процедуры, связанные с вакцинацией, которые проводятся в поликлиниках, будут проводиться и в этих медицинских пунктах”, - сказал Шант Шхртумян.

Шхртумян отметил, что процесс вакцинации в Армении отстает от мировых темпов. 7% населения мира уже вакцинировано, есть такие страны, как например, Израиль, где показатель вакцинации достиг почти 60%. По словам Шанта Шхртумяна, во всех странах есть дискуссии и скептицизм по поводу вакцинации, но многие понимают, что это правильный путь.

“В Соединенных Штатах в какое-то время даже были очереди на вакцинацию. Отмечу, что у людей не было возможности выбрать вакцину. Применялась та вакцина, которая была на тот момент. Сегодня в Армении вакцинировано всего 4 500 человек, что является низким показателем. Хотя должен сказать, что недавние активные информационно-просветительские мероприятия начали оказывать влияние, наблюдается активность процесса вакцинации”, - сказал Шант Шхртумян. В активной фазе заражения мы видели, что ежедневно регистрировалось в среднем по 20 смертей, при активном процессе вакцинации, по словам специалиста, риск летального исхода значительно снизится. Исследования показывают, что польза от вакцинации в несколько сотен раз превосходит риски.

В Армении есть вакцины “Спутник V”, “Астра Зенека”, “Коронавак”. Прививки от COVID-19 продолжаются на всей территории страны. Вакцинация проводится в первичных медицинских звеньях, независимо от факта прикрепления, во все дни недели, также и для иностранных граждан, проживающих в Армении. Вакцины COVID-19 на 100% эффективны в предотвращении смерти и тяжелого хода болезни. Вакцинация позволит остановить эпидемическую цепь.