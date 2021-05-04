В Колумбии 19 человек погибли в ходе протестов против налоговой реформы

В Колумбии в ходе протестов против налоговой реформы, начавшихся на прошлой неделе, погибли 19 человек, еще около 800 человек пострадали, сообщает агентство EFE со ссылкой на офис омбудсмена Колумбии.

По словам министра обороны Колумбии Диего Молано, которые приводит El Pais, более половины пострадавших - сотрудники силовых структур. Также газета пишет о 431 задержанном по всей стране.

На фоне протестов "после сердечной встречи" с президентом страны Иваном Дуке в отставку ушел министр финансов и государственных кредитов Колумбии Альберто Карраскилья, сообщается в твиттере министерства. Дуке уже объявил о назначении на место Карраскильи Хосе Мануэля Рестрепо, занимавшего пост министра торговли, промышленности и туризма,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Министр обороны в беседе с El Pais назвал применение силы против протестующих оправданным. Молано заявил, что в некоторых регионах "агрессивные люди" пытались присоединиться к протестам и "дестабилизировать обстановку". По его словам, некоторые из них связаны с леворадикальными группировками Farc и ELN.

Проект налоговой реформы, авторами которого были и Карраскилья, и Рестрепо, предполагал пополнение бюджета Колумбии на 26 трлн песо (более $6 млрд), что превышает 2% ВВП страны. Достичь этого предполагалось за счет расширения применения НДС и других налогов и сборов с физических лиц. Реформа вызвала критику почти всех политических сил и протесты по всей стране, после чего президент Колумбии поручил доработать проект реформы, но демонстрации продолжились.