В Армении подтверждено 399 новых случаев COVID-19, вылечились 635 заболевших

По состоянию на 11:00 4 мая в Армении подтверждено 399 новых случаев COVID-19, 635 заболевших вылечились, есть 16 летальных исходов.

За последние сутки проведено 3 343 теста. Всего проведено 996 955 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 217 407 случаев COVID-19, 201 107 из которых вылечились, есть 4 165 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 11 106 пациентов.

В предыдущий день зафиксировано 3 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Общее количество таких случаев - 1 029.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.