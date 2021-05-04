Мир должен признать право армянства Арцаха на самоопределение: Арарат Мирзоян
Председатель Национального собрания Арарат Мирзоян подтвердил позицию Республики Армения, что мир должен признать право армянства Арцаха на самоопределение.
Как передает «Арменпресс», об этом Мирзоян заявил на очередном заседании Парламента, говоря о том, что под прикрытием ремонтных работ азербайджанцы изменяют вид церкви Св. Христа Всеспасителя Казанчецоц в Шуши.
“Я думаю, что это варварство, отношение к армянам, содержащимся в Азербайджане, открытие позорного “парка” свидетельствуют о том, что безопасное существование армян Арцаха в составе Азербайджана невозможно, и мир должен признать право армянства Арцаха на самоопределение”, - сказал Мирзоян.
Председатель НС добавил, что это та позиция, которую занимает Республика Армения, и в ней нет никаких изменений.
Под видом “ремонтных работ” в церкви Св. Христа Всеспасителя Казанчецоц г. Шуши Азербайджан искажает одну из армянских духовных культурных ценностей, преследуя цель уничтожить армянское присутствие и следы.
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