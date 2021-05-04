Блинкен заявил о стремлении США к стабильности в отношениях с Россией

Администрация США предпочла бы наладить стабильные отношения с Россией и сделает это, если и Москва возьмет такой курс, заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен.

"Мы не стремимся к эскалации. Напротив, мы бы предпочли более стабильные и предсказуемые отношения. И если Россия начнет двигаться в этом направлении, то и мы поступим так же", - сказал он на пресс-конференции в Лондоне.

Блинкен отметил, что у президента США Джо Байдена будет возможность "напрямую поговорить об этом, когда он встретится с президентом Путиным",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Глава Госдепа пояснил, что Вашингтон принимает решения касательно отношений с Россией в зависимости от того, как поступает Москва. "Все будет зависеть от того, что Москва решит делать или - не делать", - заявил он.

Блинкен также напомнил, что Байден неоднократно выражал готовность жестко противостоять РФ, если в этом будет необходимость.

13 апреля Байден в телефонном разговоре предложил Путину в ближайшие месяцы встретиться в третьей стране. Решение о саммите пока не принято, но Кремль допускал его проведение в начале лета.