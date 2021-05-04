Финал Лиги Европы пройдет при участии болельщиков

На финальном матче Лиги Европы 2020/2021 болельщики смогут присутствовать.

Как сообщает «Арменпресс», об этом официально сообщила УЕФА. За финальным матчем в польском Гданьске на трибунах будут наблюдать около 9 500 болельщиков, которые займут на стадионе 20% мест. Власти Польши согласились провести игру в присутствии футбольных фанатов.

Билеты на финал Лиги Европы можно приобрести на официальном сайте УЕФА или в специальном приложении. Максимальная цена билета 130 евро.

Финал состоится 26 мая. Дошли до полуфинала и за путевку в следующий раунд поборются следующие пары: «Арсенал» - «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед» - «Рома». Эти игры состоятся 6 мая.