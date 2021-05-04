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Стартовала программа “Лагерь Фонда ФИФА-Армения 2021”

Стартовала программа “Лагерь Фонда ФИФА-Армения 2021”

В техническом центре ФФА/Академии футбола стартовала программа Федерации футбола Армении и Фонда ФИФА “Лагерь Фонда ФИФА-Армения 2021”.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Армения была избрана Фондом ФИФА как первая страна, которая реализует эту программу. В рамках программы в техническом центре ФФА/Футбольной академии будет организован недельный лагерь для 100 детей в возрасте от 12 до 14 лет из необеспеченных семей, детей-сирот, детей с ограниченными возможностями, представителей национальных меньшинств и детей из семей, переселенных из Арцаха.

В первый день программы дети прибыли в технический центр ФФА, прошли медицинское обследование и получили от Фонда ФИФА форму и подарки.


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