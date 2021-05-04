В Национальном собрании Армении началось очередное заседание. Как передает «Арменпресс», в повестку заседания включен ряд вопросов, в том числе обсуждение доклада следственной комиссии по расследованию обстоятельств военных действий в апреле 2016 года.

В Парламенте также будет обсужден проект закона “Об объявлении амнистии в отношении лиц, уклонившихся от призыва на срочную военную или альтернативную службу, от учебных сборов или мобилизационного призыва”.

Депутаты во втором чтении обсудят пакет законопроектов о правах лиц с ограниченными возможностями и смежных законопроектов, пакет законопроектов О внесении дополнений в Налоговый кодекс Республики Армения и о внесении дополнения в Закон Республики Армения “О праздниках и памятных днях Республики Армения”, которым предлагается учредить в Армении систему поощрения и День законопослушного налогоплательщика.

Парламент рассмотрит также проект ратификации протокола о внесении изменений в “Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества независимых государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и компонентов” от 30 ноября 2000 года и ряд других законодательных инициатив.