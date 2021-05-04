Следующий поединок Ованнеса Бачкова на профессиональном ринге состоится после Олимпийских игр

Член сборной Армении по боксу, чемпион Европы, призер чемпионата мира Ованнес Бачков следующий бой на профессиональном ринге проведет после Олимпийских игр.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил сам спортсмен. 9 апреля Бачков провел бой в казахстанском городе Алматы. Соперником спортсмена из Гюмри был турок Бинали Шахмандаров, представляющий Украину. Бачков нокаутировал своего соперника в первом же раунде.

9 октября 2020 года Ованнес Бачков на профессиональном ринге выиграл свой первый бой. В Дубае в 8-раундовом поединке спортсмен из Гюмри встретился с Самуэлем Гонсалесом из Венесуэлы. Бачков победил при единогласном решении судей.

После боя Бачков на ринг надел специальную футболку с надписью: “Защитники Армении, наши непобедимые воины, мы с вами”.