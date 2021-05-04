Во всех райцентрах и селах Арцаха будет внедрена система социальных услуг

С мая в Арцахе приступят к работе 17 специалистов Центра социально-психологического содействия. Об этом «Арменпресс» сообщила президент Армянской ассоциации социальных работников Армении Мира Антонян.

“При содействии Армянского фонда помощи в Арцахе проходят обучение 25 социальных работников. Кроме того, в июне начнется подготовка еще 50 социальных работников для работы в селах”, - сказала Антонян, добавив, что в Степанакерте и в районных центрах будут созданы социальные и психологические службы, они будут людям доступнее.

Говоря о видах социально-психологических услуг, Антонян подчеркнула их необходимость в послевоенном Арцахе с точки зрения психологической реабилитации и восстановления инициативности.

Социально-психологические услуги включают, прежде всего, предоставление информации, содействие населению в вопросах гарантированности их социальных прав. Второе - это консультационные встречи, терапевтическая и пропагандистская работа”, - сказала руководитель Армянской ассоциации социальных работников Армении, уточнив, что социальные работники в рамках своей работы станут связующим звеном между населением и государством”.

Касаясь долгосрочных программ внедрения социальных услуг, она сообщила, что помимо 4-х региональных структур социально-психологической службы они планируют иметь специалистов во всех 110 общинах Арцаха.

По словам Миры Антонян, пока зарплату социальных работников будет обеспечивать правительство Арцаха, но ищутся и другие возможности.

По ее словам, параллельно с обучением социальных работников правительство Арцаха начнет и программу подготовки кадров и услуг. До конца года в Арцахском государственном университете планируется ввод магистерской программы, которая процесс подготовки специалистов сделает непрерывным.