Возобновление переговоров по Карабаху - приоритетная задача сопредседателей: посол Франции в Армении

Президенты Франции и России договорились возобновить свои усилия в рамках Минской группы по достижению прочного урегулирования ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта. В ближайшее время в этом направлении будут предприняты конкретные инициативы. Об этом в ответ на запрос «Арменпресс» заявил чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Джонатан Лакотт, касаясь телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Франции Эмануэля Макрона.

“В понедельник, 26 апреля, состоялся телефонный разговор президента Франции Эмануэля Макрона с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Что касается ситуации на Кавказе, президент Макрон подчеркнул необходимость достижения конкретного прогресса в вопросах военнопленных, гуманитарной помощи и защиты культурного наследия. Два президента договорились возобновить усилия в рамках Минской группы для достижения прочного урегулирования ситуации. В ближайшее время в этом направлении будут предприняты конкретные инициативы”, - сказал Лакотт.

Посол подчеркнул, что возобновление переговоров по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта является приоритетом для сопредседателей, как и указано в их заявлении от 13 апреля.

На вопрос, какие шаги предпринимают сопредседатели Минской группы ОБСЕ, чтобы Азербайджан, в конце концов, вернул армянских военнопленных и прекратил бы нарушения прав человека, Джонатан Лакотт отметил, что в последнем заявлении сопредседателей содержится призыв вернуть всех военнопленных.

В своем заявлении от 13 апреля сопредседатели призвали освободить всех содержащихся военнопленных, в соответствии с международным гуманитарным правом. 24 апреля госсекретарь Жан-Батист Лемуан в посольстве Франции принял семьи пленных ”, - представил посол.

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Джонатан Лакотт коснулся и открывшегося в Баку так называемого “парка победы”, где выставлены армянская военная техника, взятая в качестве трофея во время войны, и восковые манекены армянских солдат, заявив, что война не предмет театрализованных постановок, и сейчас приоритетом является поиск путей разрешения конфликта.

Война, развязанная Азербайджаном против Арцаха 27 сентября 2020 года, была остановлена 9 ноября трехсторонним заявлением руководителей Армении, России и Азербайджана. Сопредседатели Минской группы заявили о необходимости возобновления прерванного войной переговорного процесса. Азербайджан не выполняет восьмой пункт трехстороннего заявления, согласно которому Баку обязан вернуть всех армянских пленных, что является грубым нарушением послевоенного гуманитарного процесса.

Норайр Шогикян