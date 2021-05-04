Время в Ереване: 11:07:36,   4 Май

Европейские индексы - 03-05-21

Европейские индексы - 03-05-21

МОСКВА, 4 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.66% и составил 15236.47 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.61% и составил 6307.90 пункта, британский FTSE не изменился и опять составил 6969.81 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1485.03 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации