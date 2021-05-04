Европейские индексы - 03-05-21
МОСКВА, 4 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.66% и составил 15236.47 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.61% и составил 6307.90 пункта, британский FTSE не изменился и опять составил 6969.81 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1485.03 пункта.
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