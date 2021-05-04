Газета “Айастани Анрапетутюн”: Поиск решений - императив дня

“Жизнь современного общества невозможно представить без автомобилей. Благодаря автомобилям наша повседневная жизнь стала более комфортной, скорости позволяют нам путешествовать и делать то, что раньше было невозможно. Однако ежегодно дорожно-транспортные происшествия приводят к большому количеству жертв и травм, то есть иногда в результате состязания человек-машина побеждает металл.

Это воскресенье также не стало исключением, но одно дело - читать об этом в разделе новостей и совсем другие ощущения, когда видишь последствия трагической аварии. В начале эстакады площади Барекамутян, на Касьяна 1, автобус наехал на пешехода, переходящего улицу в недопустимом месте. Этика не позволяет описывать то, свидетелем чего мы стали. Это трагедия не только для этого мужчины и его семьи, но и для других участников аварии - водителя и очевидцев происшествия.

Если снова обратиться к этому участку у площади Барекамутян, то в качестве решения было бы желательно установить на этом месте барьеры такой высоты, чтобы пешеходы, даже при желании, не смогли бы их пересечь. У нас есть такой опыт, но либо высоты, либо контроля недостаточно, и пешеходы часто их обходят, в первую очередь, подвергая опасности свою же жизнь”.

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