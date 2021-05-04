Газета “Айастани Анрапетутюн”: В первую очередь - безопасность населенных пунктов

“Вопрос демаркации восточных границ Сюникской области и регулирования пограничного режима имеет первостепенное значение не только с точки зрения безопасности, но и с точки зрения защиты прав местных жителей. Азербайджанская сторона намеренно строит пограничные посты в точках, ближайших к армянским поселениям, на видных местах или на холмах. В большинстве случаев они размещаются на границах, разграниченных при помощи GPS.

Азербайджанские пограничные посты, расположенные довольно близко к армянским селам, оказывают огромное психологическое воздействие на жителей армянских селений. Фактически, именно с этой целью азербайджанская сторона ведет интенсивное строительство своих постов вблизи армянских поселений, где азербайджанские флаги выставляются на самой высокой видимой точке”.

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