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Под видом «ремонтных работ» азербайджанцы переделывают церковь Казанчецоц в Шуши. ЗПЧ Арцаха 

Под видом «ремонтных работ» азербайджанцы переделывают церковь Казанчецоц в Шуши. ЗПЧ Арцаха 

Под видом «ремонтных работ» церкви Сурб Аменапркич Казанчецоц в Шуши, Азербайджан искажает одну из важнейших культурных ценностей Армении, стремясь уничтожить след самого  присутствия здесь  армян. 

Как  передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал Защитник прав человека Республики Арцах Гегам Степанян, комментируя «строительные работы», проводимые азербайджанцами в церкви.   

«Азербайджан не может восстановить культурную ценность народа, в отношении  которого он на государственном уровне годами сеет ненависть. Под видом так называемых «реставрационных работ» азербайджанцы искажают одну из важнейших культурных ценностей Армении - церковь Сурб Аменапркич Казанчецоц в Шуши. Мы на многочисленных примерах убеждались, что  на самом деле делает Азербайджан  под видом  «ремонта»․  Цель состоит в том, чтобы уничтожить армянское присутствие и вообще его след», - сказал омбудсмен. 

Он подчеркнул, что в течение многих лет Азербайджан проводит государственную политику албанизации армянской христианской культуры в Арцахе или отнесения ее к другим народам, что неоднократно подвергалось критике со стороны историков и культурологов по одной простой причине: эти попытки безосновательны как с точки зрения исторической хронологии, так и с точки зрения культурно-архитектурной  характеристики. 

 «Если Азербайджан действительно заботится о сохранении культурных ценностей и «ремонтирует» их, то возникает большой вопрос: по какой причине он до сих пор не разрешал независимой экспертной группе ЮНЕСКО посетить регион?  Мы ежедневно поднимаем вопрос о вандализме Азербайджана в отношении  армянской культуры, информируя соответствующие международные организации о происходящем», - сказал Степанян. 

Он добавил, что дальше критики или  призывов дело не идет, а между тем  необходимы четкие шаги. Омбудсмен отметил, что толерантность и безнаказанность являются основными причинами безрассудного поведения Азербайджана.


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