Под видом «ремонтных работ» азербайджанцы переделывают церковь Казанчецоц в Шуши. ЗПЧ Арцаха 

Под видом «ремонтных работ» церкви Сурб Аменапркич Казанчецоц в Шуши, Азербайджан искажает одну из важнейших культурных ценностей Армении, стремясь уничтожить след самого присутствия здесь армян.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал Защитник прав человека Республики Арцах Гегам Степанян, комментируя «строительные работы», проводимые азербайджанцами в церкви.

«Азербайджан не может восстановить культурную ценность народа, в отношении которого он на государственном уровне годами сеет ненависть. Под видом так называемых «реставрационных работ» азербайджанцы искажают одну из важнейших культурных ценностей Армении - церковь Сурб Аменапркич Казанчецоц в Шуши. Мы на многочисленных примерах убеждались, что на самом деле делает Азербайджан под видом «ремонта»․ Цель состоит в том, чтобы уничтожить армянское присутствие и вообще его след», - сказал омбудсмен.

Он подчеркнул, что в течение многих лет Азербайджан проводит государственную политику албанизации армянской христианской культуры в Арцахе или отнесения ее к другим народам, что неоднократно подвергалось критике со стороны историков и культурологов по одной простой причине: эти попытки безосновательны как с точки зрения исторической хронологии, так и с точки зрения культурно-архитектурной характеристики.

«Если Азербайджан действительно заботится о сохранении культурных ценностей и «ремонтирует» их, то возникает большой вопрос: по какой причине он до сих пор не разрешал независимой экспертной группе ЮНЕСКО посетить регион? Мы ежедневно поднимаем вопрос о вандализме Азербайджана в отношении армянской культуры, информируя соответствующие международные организации о происходящем», - сказал Степанян.

Он добавил, что дальше критики или призывов дело не идет, а между тем необходимы четкие шаги. Омбудсмен отметил, что толерантность и безнаказанность являются основными причинами безрассудного поведения Азербайджана.