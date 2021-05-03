Полиция Вайоц Дзора раскрыла случай незаконного оборота наркотиков

27 апреля сотрудниками Вайоцдзорского отделения Полиции РА раскрыт случай незаконного хранении и употреблении наркотиков.

Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции Республики Армения.

«Около 2.30 часов следователи по уголовным делам на Джермукском шоссе в Вайоц Дзоре задержали 23-летнего жителя Еревана и 18-летнего водителя Opel Astra, проживающего в Чаренцаване, которых доставили в полицию вместе с автомобилем.

При личном досмотре 23-летнего мужчины в полиэтиленовом пакете была обнаружена высушенная, измельченная, похожая на коноплю масса со специфическим запахом, а также капельница с серой массой», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, при обыске автомобиля была обнаружена похожая на коноплю коричневая растительная масса с запахом шоколада в пакетах из фольги, принадлежавшая 18-летнему мужчине.

Оказалось, что коричневую массу он приобрел через приложение Telegram своего мобильного телефона.

Полиция сообщает, что возбуждено уголовное дело и назначены экспертизы.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.