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Полиция Вайоц Дзора раскрыла случай незаконного оборота наркотиков

Полиция Вайоц Дзора раскрыла случай незаконного оборота наркотиков

27 апреля сотрудниками Вайоцдзорского отделения   Полиции РА раскрыт  случай  незаконного   хранении и употреблении наркотиков. 

Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Полиции Республики Армения. 

«Около 2.30 часов  следователи по уголовным делам на Джермукском шоссе в Вайоц Дзоре задержали 23-летнего жителя Еревана  и 18-летнего водителя Opel Astra, проживающего в Чаренцаване, которых доставили в полицию вместе   с автомобилем. 

При личном досмотре 23-летнего мужчины в полиэтиленовом пакете была обнаружена высушенная, измельченная, похожая на коноплю  масса  со специфическим  запахом, а также капельница с серой массой», - говорится в сообщении.  

Согласно источнику, при обыске автомобиля была обнаружена похожая на коноплю коричневая    растительная масса  с запахом шоколада в   пакетах из фольги, принадлежавшая 18-летнему мужчине. 

Оказалось, что коричневую массу он приобрел через приложение  Telegram  своего мобильного телефона. 

Полиция сообщает, что возбуждено уголовное дело и назначены экспертизы. 

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.


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