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Невакцинированные граждане Кувейта не смогут покинуть страну

Невакцинированные граждане Кувейта не смогут покинуть страну

Правительство Кувейта с 22 мая запретит выезжать за пределы страны гражданам, которые не получили вакцину от коронавируса.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает  РИА Новости . 

В решении говорится, что с 22 мая гражданам будет запрещен выезд за границу. Исключением являются возрастные группы, не подлежащие вакцинации. Запрет на въезд в Кувейт иностранных граждан остается в силе. 

По данным Минздрава Кувейта, в стране зарегистрировано более 276 тысяч случаев коронавируса, 1578 человек скончались.


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