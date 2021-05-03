Невакцинированные граждане Кувейта не смогут покинуть страну

Правительство Кувейта с 22 мая запретит выезжать за пределы страны гражданам, которые не получили вакцину от коронавируса.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости .

В решении говорится, что с 22 мая гражданам будет запрещен выезд за границу. Исключением являются возрастные группы, не подлежащие вакцинации. Запрет на въезд в Кувейт иностранных граждан остается в силе.

По данным Минздрава Кувейта, в стране зарегистрировано более 276 тысяч случаев коронавируса, 1578 человек скончались.