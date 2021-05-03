Полиция обнаружила у мужчины пистолет «Макаров». Предположительно, он добыт в Арцахе
В рамках превентивных мероприятий «Арсенал-2021», в результате оперативных мер, предпринятых сотрудниками Управления уголовного розыска полиции Эребуни, была получена информация о наличии у 23-летнего мужчины, проживающего в Ереване, незаконное огнестрельное оружие.
Полиция Эребуни обнаружила у молодого человека пистолет «Макаров». По предварительным данным, его привезли из Арцаха.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и информации Полиции РА, информация была проверена вечером 1 мая.
«Подозреваемый был найден на ереванской улице Даниэла Варужана и доставлен в Эребунийское отделение. При личном досмотре обнаружен пистолет «Макаров» с серийным номером и пули калибра 9 мм», - говорится в сообщении.
По предварительным данным источника, пистолет был привезен из Арцаха в прошлом году.
По сообщению полиции РА, назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства выясняются.
Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.
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