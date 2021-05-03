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Полиция обнаружила у мужчины пистолет «Макаров». Предположительно, он добыт в Арцахе

Полиция обнаружила у мужчины пистолет «Макаров». Предположительно, он добыт в Арцахе

В рамках превентивных  мероприятий «Арсенал-2021», в результате оперативных мер, предпринятых сотрудниками Управления уголовного розыска полиции Эребуни, была получена  информация о наличии у 23-летнего мужчины, проживающего в Ереване, незаконное огнестрельное оружие.

Полиция Эребуни обнаружила у молодого человека пистолет  «Макаров». По предварительным данным, его привезли из Арцаха. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и информации Полиции РА, информация была проверена вечером 1 мая. 

«Подозреваемый был найден на ереванской улице Даниэла Варужана   и доставлен в  Эребунийское отделение.  При личном досмотре обнаружен  пистолет «Макаров»  с серийным номером и пули калибра 9 мм», - говорится в сообщении.  

По предварительным данным источника, пистолет был привезен из Арцаха в прошлом году. 

По сообщению полиции РА, назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства выясняются. 

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.


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