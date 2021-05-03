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ВОЗ оценит безопасность вакцины Sputnik V летом

ВОЗ оценит безопасность вакцины Sputnik V летом

Всемирная организация здравоохранения планирует оценить безопасность российской вакцины Sputnik V в конце июня или в июле. 

Как  передает Арменпресс со ссылкой на  РИА Новости, об этом заявила на брифинге эксперт ВОЗ Марианджела Симао. 

«Наша команда уже находится в России последние две недели и проводит оценку клинических испытаний. И с 10 мая по первую неделю июня мы начнем инспектировать производство", - сказала она. 

Ожидается, что экспертная группа даст оценку вакцины в конце июня или, что более вероятно — в июле.


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