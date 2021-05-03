Novavax намерен отправить вакцину в Европу к концу 2021 года. Официальный представитель ЕС

Американский производитель вакцины Novavax проинформировал Европейский союз о том, что планирует поставить свою вакцину против COVID-19 в ЕС до конца этого года.

Как передает Арменпресс, об этом агентству Reuters сообщил официальный представитель Евросоюза.

В результате сделки Novavax поставит в общей сложности до 200 миллионов доз вакцины. Компания Novavax достигла предварительного соглашения с Союзом еще в декабре, однако окончательное соглашение было отложено, поскольку американская компания столкнулась с трудностями при закупке определенного вида сырья.

По словам официального представителя, в течение последних двух недель компания Novavax на встречах с ЕС заявляла, что планирует отправить первую небольшую партию в конце этого года, а основная часть вакцины будет доставлена в 2022 году.