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Novavax намерен отправить вакцину в Европу к концу 2021 года. Официальный представитель ЕС

Novavax намерен отправить вакцину в Европу к концу 2021 года. Официальный представитель ЕС

Американский производитель вакцины Novavax проинформировал Европейский союз о том, что планирует поставить свою вакцину против COVID-19 в ЕС до конца этого года. 

Как  передает Арменпресс, об этом агентству Reuters сообщил официальный представитель Евросоюза.  

В результате сделки Novavax поставит в общей сложности до 200 миллионов доз вакцины. Компания Novavax достигла предварительного соглашения с Союзом еще в декабре, однако  окончательное соглашение было отложено, поскольку американская компания столкнулась с трудностями при закупке определенного вида сырья.  

По словам официального представителя, в течение последних двух недель компания Novavax на встречах с ЕС заявляла, что планирует отправить первую небольшую партию в конце этого года, а основная часть вакцины будет доставлена в 2022 году.


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