ЕС намерен открыть двери для большего количества иностранных туристов летом

Европейский Союз намерен этим летом открыть двери для большего количества иностранных туристов, ослабив ограничения на путешествия.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.

Исполнительный орган ЕС стремится ослабить ограничения на поездки в связи с COVID-19 уже в следующем месяце, чтобы предоставить доступ большему числу иностранных путешественников в ЕС

Согласно действующим ограничениям, в ЕС могут приехать жители только из семи стран, включая Австралию и Сингапур — независимо от того, вакцинированы они против COVID-19 или нет. Однако у них должен быть результат теста и они должны пройти режим карантина.

Новые предложения, изложенные Европейской комиссией, которые государства-члены еще должны одобрить, откроют доступ иностранным гражданам, получившим необходимые дозы вакцины, из стран с «хорошим эпидемиологическим статусом».