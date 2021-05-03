В районе Варанды найдено еще одно тело

В ходе обыска, проведенного 3 мая в неподконтрольном Арцаху районе Варанда (Физули), возле перекрестка Варанда-Гадрут-Ара лер (9 км) было обнаружено еще одно тело участника военных действий.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

Будет назначена судебно-медицинская экспертиза по идентификации останков.

По последним данным, общее количество тел, найденных Азербайджаном после прекращения огня с территорий, перешедших под контроль Азербайджана или переданных им, составляет 1553 человека.