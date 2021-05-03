Время в Ереване: 11:07:36,   3 Май

В районе Варанды найдено еще одно тело

В районе Варанды найдено еще одно тело

В ходе обыска, проведенного 3 мая в неподконтрольном Арцаху районе Варанда (Физули), возле  перекрестка Варанда-Гадрут-Ара лер (9 км) было обнаружено еще одно тело участника военных действий.  

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.  

Будет назначена судебно-медицинская экспертиза по идентификации останков.

 По последним данным, общее количество тел, найденных Азербайджаном   после прекращения огня с территорий, перешедших  под контроль Азербайджана или переданных им, составляет 1553 человека.


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