К 100-летию композитора Эдварда Мирзояна в Ереване пройдет Вечер камерной музыки

17 мая в Доме камерной музыки имени Комитаса по случаю 100-летия композитора, педагога, культурного и общественного деятеля Армении и СССР Эдуарда Мирзояна состоится Вечер камерной музыки.

Как сообщает Арменпресс, на концерте в качестве солистов выступят виолончелист Арам Талалян и пианистки Джульетта Варданян, Шаке Тадевосян, Карине Оганесян, сопрано Асмик Багдасарян-Долуханян.

Будут исполнены романсы Эдуарда Мирзояна “Говорят, что ...”, “Мне приснилось”, “Ты понял”, “Поэма”, которую автор подарил своей дочери Заруи Мирзоян, также “Времена года”, Соната для виолончели и фортепиано и “Грустный вальс”.

Эдвард Мирзоян в 1941 году окончил композиторский факультет Ереванской консерватории, а в 1946-1948 годах совершенствовался в музыкальной студии Дома культуры Армении в Москве. С 1948 г. он преподавал в Ереванской консерватории, с 1965 г. - профессор. Среди произведений Мирзояна выделяются романсы, написанные на слова Аветика Исаакяна и Егише Чаренца: “Говорят, что ...”, “Мне приснилось” другие. Его произведения “Симфонические танцы”, “Праздничная увертюра” выделяются подчеркнутой динамикой. Струнный квартет композитора - одно из замечательных произведений камерной музыки Армении. “Армения”, “Праздник” и другие кантаты проникнуты патриотическим духом. Среди достижений армянской симфонической музыки – его Соната для виолончели и фортепиано, Симфония для литавров струнного оркестра. Мирзоян писал музыку и к фильмам - это фильмы “Крах”, “Хаос”, “Председатель ревкома”, “Аптека на перекрестке”.