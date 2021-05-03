В Сюникской области Армении создано 2 новых опорных пункта 102-ой российской военной базы: Пашинян

В Сюникской области Армении создано 2 новых опорных пункта 102-ой российской военной базы. Как передает Арменпресс, об этом на внеочередном заседании Национального собрания сообщил и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

“Думаю, не секрет, что в Сюникской области созданы создано 2 новых опорных пункта 102-й российской военной базы, которые является дополнительной гарантией обеспечения безопасности Сюникской области и Армении в целом. Это очень важно. Я уже говорил, что проблема в том, что система безопасности, которая у нас была, распространялась на границы Армении. А что это за границы? Описание этих границ было дано Национальным собранием на основании Закона об административно-территориальном делении, принятом в 2010 году”, - сказал Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра отметил, что в зале НС находятся люди, которые бьют в барабаны, почему граница Армении здесь, почему за Шурнухом начинается Азербайджан, и сейчас эти люди в поте лица пытаются попасть в пропорциональные списки людей, закрепивших эти границы.