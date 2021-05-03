США считают своей целью поиск решения вопроса о денуклеаризации КНДР

Политика США в отношении КНДР не является враждебной, она направлена на поиск решения проблемы денуклеаризации Корейского полуострова, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Наша политика в отношении Северной Кореи не носит враждебного характера. Она нацелена на решения, направлена на достижение в конечном итоге полной денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал Салливан в интервью телеканалу ABC.

Он отметил, что Соединенные Штаты готовы взаимодействовать с Северной Кореей для обсуждения практических шагов в области денуклеаризации, но, по его словам, "следует работать над практическими мерами, которые могут помочь добиться прогресса на пути к этой цели",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден и его команда в отношении Пхеньяна не будут следовать в русле политики предыдущих американских администраций, которая не принесла реальных результатов в области денуклеаризации. Новая политика Вашингтона в отношении КНДР "не будет направлена на достижение большой сделки, и она не будет полагаться на стратегическое терпение", она "требует взвешенного, практического подхода".