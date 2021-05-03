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Совет Национального собрания утвердил повестку очередного четырехдневного заседания

Совет Национального собрания утвердил повестку очередного четырехдневного заседания

Совет Национального собрания Республики Армения утвердил повестку дня начинающегося четырехдневного заседания. Как передает Арменпресс, в повестку заседания 4 мая включено 32 вопроса.

“На заседании Национального собрания будут обсуждены и утверждены проекты повесток дня шестой сессии НС седьмого созыва и созываемого 4 мая очередного заседания, будет определена  последовательность и продолжительность обсуждения вопросов повестки дня очередного заседания”, - говорится в сообщении.

Срок рассмотрения во втором чтении предложенного правительством Уголовного кодекса Республики Армения и прилагаемого пакета законопроектов установлен до трех часов.


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