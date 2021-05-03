Решением и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна Лусине Гаспарян назначена заместителем управляющего делами Аппарата премьер-министра.

Как передает Арменпресс, решение опубликовано на официальном сайте правительства.

“Лусине Сейрановна Гаспарян назначена заместителем управляющего делами Аппарата премьер-министра (код должности-06-14-К3-1) с испытательным сроком на 12 месяцев”, - говорится в решении.