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Лусине Гаспарян назначена заместителем управляющего делами Аппарата премьер- министра

Лусине Гаспарян назначена заместителем управляющего делами Аппарата премьер- министра

Решением и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна Лусине Гаспарян назначена заместителем управляющего делами Аппарата премьер-министра.

Как передает Арменпресс, решение опубликовано на официальном сайте правительства.

“Лусине Сейрановна Гаспарян назначена заместителем управляющего делами Аппарата премьер-министра (код должности-06-14-К3-1) с испытательным сроком на 12 месяцев”, - говорится в решении.


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