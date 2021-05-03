И. о. министра ЧС Армении выедет в Москву

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Андраник Пилоян выедет в Российскую Федерацию.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в решении и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

“С 14 по 16 мая 2021 года исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Андраник Пилоян и директор Спасательной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, полковник спасательной службы Армен Гаспарян будут командированы в Российскую Федерацию (в Москву) для участия в работе 13-го Международного салона оборудования для безопасности сил СНГ “Комплексная безопасность-2021”, - говорится в решении.