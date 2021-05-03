Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в ЕС

Еврокомиссия предлагает ослабить ограничения на въезд в ЕС с учетом успехов вакцинации и ситуации с COVID-19 в третьих странах, говорится в опубликованном в понедельник предложении ЕК.

"Сегодня комиссия предлагает государствам-членам ослабить текущие ограничения на необязательные поездки в Евросоюз, принимая во внимание успехи в вакцинации и улучшение эпидемиологической ситуации в мире", - говорится в документе,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что ЕК предлагает разрешить въезд на европейскую территорию не только из стран с хорошей эпидобстановкой, но также всем, кто был полностью вакцинирован минимум за две недели до поездки. При этом оговаривается, что вакцина должна быть из числа одобренных европейским регулятором.

"Государства-члены могут также разрешать въезд с прививками вакцинами, указанными в списке ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) для использования в чрезвычайных ситуациях", - говорится в предложении Еврокомиссии.