Парламент Армении 10 мая во второй раз обсудит вопрос избрания премьер-министра

10 мая Национальное собрание Армении во второй раз обсудит вопрос об избрании премьер-министра. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, распространенном спикером Парламента Араратом Мирзояном.

“Согласно частям 3 и 6 статьи 140 Конституционного закона “Регламент Национального собрания” вопрос об избрании премьер-министра будет обсуждаться на внеочередном заседании Национального собрания, созываемом 10 мая в 12:00”, - говорится в сообщении председателя НС.

В результате голосования в Национальном собрании 3 мая Никол Пашинян не был избран премьер-министром Республики Армения, что обеспечило возможность проведения в стране досрочных парламентских выборов. При голосовании был 1 голос за, 3 против при 75 воздержавшихся.

Кандидатуру Никола Пашиняна выдвинула фракция Парламента “Мой шаг”, член которой, Ален Симонян заявил, что они воздержатся.

25 апреля Никол Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении, чтобы, распустить парламент, и организовать внеочередные парламентские выборы.

Согласно Конституции Республики Армения, если в Парламенте дважды не избирается премьер-министр, то Национальное собрание распускается. Фракция “Мой шаг” с учетом данной процедуры заявила, что выдвигает кандидатуру Никола Пашиняна.

Никол Пашинян после встреч с руководителями парламентских фракций “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения” заявил, что 20 июня в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.