Армения и Казахстан считают важным открытие прямого авиарейса Ереван-Нур-Султан- Ереван

3 мая и. о. министра экономики Ваан Керобян принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Армения Болата Иманбаева. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства экономики.

В ходе встречи Ваан Керобян обсудил динамичное развитие армяно-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, выразил уверенность, что сотрудничество между двумя странами имеет большой потенциал для активизации и развития. Были выделены следующие сферы сотрудничества: торговля, высокие технологии, производство солнечных батарей, производство ювелирных изделий, сельское хозяйство.

Обсуждались перспективы сотрудничества между передовыми компаниями, работающими в сфере высоких технологий в двух странах, намечены возможности организации совместных встреч и бизнес-форумов с целью их укрепления и расширения.

Ваан Керобян поднял вопрос о логистических проблемах между двумя странами, которые мешают процессу стремительного развития торгово-экономических отношений. Посол Болат Иманбаев сообщил, что в ходе политических консультаций между Арменией и Казахстаном было согласовано возобновление прямого рейса Ереван-Нур-Султан-Ереван. В этом контексте можно рассмотреть и создание логистического центра в Армении.

В завершение встречи исполняющий обязанности министра экономики Республики Армения Ваан Керобян и чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Армения согласились в рамках их полномочий содействовать эффективному и активному сотрудничеству между двумя странами. Обсуждение относительно направлений сотрудничества и работа по их реализации будет продолжаться.