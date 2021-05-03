Посольство ОАЭ в Армении провело вебинар: “Рамадан - как месяц любви и толерантности”

Для того, чтобы внивь напомнить о любви, о религиозной и человеческой терпимости, по инициативе посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Армения 3 мая состоялся вебинар: “Рамадан как месяц любви и толерантности”.

Как сообщает «Арменпресс», временный поверенный в делах посольства ОАЭ в Армении Ахлам Аль Салами сказала, что для проведения вебинара выбран месяц Рамадан, поскольку он несет в себе высшие ценности человеческих добродетелей, укрепляет гармонию и солидарность.

“В нынешних условиях технологического развития и разнообразия источников влияния мы несем ответственность перед нашими обществами. Мы в ОАЭ обязались превратить нашу страну в символ толерантности, сосуществования и мира, объединяя эти ценности и стимулируя умеренность, мультикультурализм, а также принимая чужестранцев и отвергая дискриминацию, ненависть и нетерпимость во всем мире”, - подчеркнула Ахлам Аль-Салами.

По словам Ахлам Аль Салами, толерантность - это гармония в контексте различий, это не только моральная, но и политическая, и правовая обязанность. Культура толерантности не означает отказ или ослабление собственных убеждений, а означает сохранение свободы личных убеждений, принимая убеждения и других лиц”, - подчеркнула временный поверенный в делах посольства ОАЭ и напомнила, что Объединенные Арабские Эмираты - действительно международный центр, который имеет свое особое положение в вопросе формирования толерантности в регионе и мире. В ОАЭ более 200 национальностей живут в мире и в процветании.

По ее словам, для стимулирования толерантности между религиями на местном и международном уровнях ОАЭ в течение многих лет проводили ряд форумов и встреч с различными религиозными лидерами. “В 2019 году ОАЭ подтвердили свою твердую веру в ценность межконфессионального диалога и приняли Папу Франциска. 4 февраля 2019 года в целях сохранения ценностей гармонии, терпимости и мирного сосуществования Папа Франциск и Аль-Азхар Имам Шейх Ахмед Аль-Тайеб подписали в Абу-Даби документ о гуманитарном братстве, призывая все народы мира объединиться ради межконфессиональной гармонии. Папа Франциск и Имам Университета Аль-Азхар обещали передать этот документ всем мировым, влиятельным лидерам и священнослужителям всего мира”, - рассказала поверенный в делах посольства.

Ахлам аль-Салами подчеркнула, что, хотя ислам является официальной религией ОАЭ, другие религии свободно распространяются по всей стране, в ОАЭ насчитывается более 57 мест отправления культа.

В настоящее время на острове Саадиат в Абу-Даби строится “Дом семьи Абраамян”, который будет включать в себя мечеть, церковь, храм, а также образовательный приемный центр. Он будет служить местом религиозного поклонения, а также местом для проведения выставок, программ, конференций и инициатив межконфессионального диалога.

Говоря о содействии гуманитарному развитию, она подчеркнула, что с момента своего создания в 1971 году ОАЭ оказывают значительную помощь всем развивающимся странам и продолжают оставаться крупнейшим донором в районах, пострадавших от конфликтов и стихийных бедствий. Содействие ОАЭ, предоставляемой правительственными НПО, оценивается в 60 миллиардов долларов, которые были использованы на проекты развития, гуманитарную и благотворительную помощь.

В вебинаре участие принял и архиепископ Натан Оганесян, директор Департамента внешних сношений и протокола Первопрестольного Святого Эчмиадзина. Он поздравил Ахлам ас-Салам с наступлением месяца Рамадан, пожелав ей благословения Всевышнего, силы и способности провести весь месяц в духовной радости.

“Почти все мировые религии имеют в своем календаре периоды, когда люди постятся, что способствует их духовному развитию и мощи. Христианство говорит: “Тренируйте свое тело, чтобы укрепить свою душу”. У нас есть Великий пост 40-дневный пост. Точно так же обе религии готовятся к важным событиям года. Христианство и ислам веками жили бок о бок. Было много войн, вторжений, потерь и смертей из-за эскалации конфликтов между двумя религиями, что, конечно, сегодня должно стать уроком для наших отношений”, - подчеркнул он.

По словам архиепископа Натана Ованнисяна, в прошлом, как и сегодня, многие политические силы использовали религию в качестве оружия для сеяния вражды и ненависти друг к другу.

“Религия - не при чем. Это просто орудие манипуляции злодеев. Для истинно верующего религия - не предмет вражды, а гарантия любви и солидарности”, - сказал архиепископ Натан Оганесян.

Директор отдела внешних связей Первопрестольного Святого Эчмиадзина напомнил о Геноциде армян, совершенный в Османской Турции в 1915 году, одной из причин которого было то, что армяне являются христианами. “Армян называли гявурами - неверными, которых следует уничтожить. Когда армяне, спасаясь от смерти, мигрировали в другие страны, первыми им убежище дали именно исламские страны, которые руководствовались истинной верой и высоким человеческим сознанием”, - подчеркнул он.

Архиепископ заявил, что терпимость, по его мнению, не может быть навязана законом, она посеяна воспитанием. По его словам, когда Эрдоган в 21 веке превратил первую по величине христианскую церковь Константинополя в мечеть, он руководствовался не законом, а своим злодеянием.

“Толерантным можно быть тогда, когда нет преступлений против человечества и насилия в отношении какой-либо нации и народа. Терпимость исходит из истинной веры”, - заключил архиепископ Натан Оганесян.