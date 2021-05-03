Армения и Арцах укрепляют сотрудничество в сфере безопасности продуктов питания

Руководитель Инспекционного органа по безопасности продуктов питания Армении Георгий Аветисян принял министра экономики и сельского хозяйства Республики Арцах Армена Товмасяна и начальника Государственной службы безопасности продуктов питания Артура Нерсисяна.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации, консультаций и общественных работ ИОБП Армении.

Перед тем, как приступить к обсуждениям, Армен Товмасян вручил Георгию Аветисяну медаль Благодарности, которой президент Республики Арцах Араик Арутюнян наградил руководителя ИОБП Армении за заслуги перед Республикой Арцах. Выразив признательность за высокую оценку, Георгий Аветисян заверил, что он и возглавляемая им структура будут и дальше вносить свой вклад в развитие сектора продовольственной безопасности Арцаха.

В ходе встречи обсуждалась эпидемическая ситуация в животноводстве Арцаха, проблемы, возникающие при контроле, возможности лабораторий, работа, проводимая в этом направлении, а также возможности реализации совместных программ в области безопасности пищевых продуктов.

Министр сельского хозяйства Арцаха представил новые программы, обусловленные текущей ситуацией, в частности, переходом к закрытому содержанию сельскохозяйственных животных, развитием теплиц, глава ИОБП Армении подчеркнул необходимость более тесного сотрудничества в области продовольственной безопасности в обеих армянских республиках.

Глава ИОБП Армении выразил готовность и дальше укреплять стиль работы взаимопомощи и содействия арцахским партнерам, передавать всю информацию и опыт по системам, внедренным в Армении. “В области лабораторных исследований будет оказываться быстрое и предметное содействие. Мы сделаем все возможное, чтобы Арцах был оснащен всем лабораторным оборудованием, необходимым для пищевой экспертизы”, - сказал Георгий Аветисян.