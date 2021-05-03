Мы должны готовиться к безопасности и к региональной стабильности: Никол Пашинян

И. о. премьер-министра и кандидат в премьер-министры Никол Пашинян заявил, что Армения должна готовиться к безопасности и к региональной стабильности.

Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян сказал на специальном заседании НС Армении. “Мы должны готовиться к безопасности, к региональной стабильности. Ситуация в нашем регионе должна измениться, но это не может зависеть только от нас”, - сказал Никол Пашинян.

И. о. премьер-министра добавил, что заявления, звучащие из Российской Федерации, США и Франции, преследуют цель не разжигать региональный конфликт, а стабилизировать ситуацию в регионе.