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Мы должны готовиться к безопасности и к региональной стабильности: Никол Пашинян

Мы должны готовиться к безопасности и к региональной стабильности: Никол Пашинян

И. о. премьер-министра и кандидат в премьер-министры Никол Пашинян заявил, что Армения должна готовиться к безопасности и к региональной стабильности.

Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян сказал на специальном заседании НС Армении. “Мы должны готовиться к безопасности, к региональной стабильности. Ситуация в нашем регионе должна измениться, но это не может зависеть только от нас”, - сказал Никол Пашинян.

И. о. премьер-министра добавил, что заявления, звучащие из Российской Федерации, США и Франции, преследуют цель не разжигать региональный конфликт, а стабилизировать ситуацию в регионе.


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