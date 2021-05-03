В Тавуше состоялся футбольный турнир памяти погибших в Арцахских войнах

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян с рабочим визитом посетил Тавушскую область. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС

Визит начался с общины Ахтанак, где заместитель министра принял участие в заключительной игре футбольного турнира памяти погибших в Арцахских войнах, инициированного Союзом “Джавахк”, затем ознакомился со спортивной инфраструктурой города и прилегающих общин.

Карен Гилоян вместе с почетными гостями и участниками мемориального турнира возложил цветы к хачкару памяти героев, отдавших жизнь за защиту Отечества. Затем заместитель министра вместе с депутатами НС Шираком Торосяном, Сипаном Пашиняном, Саргисом Алексаняном, губернатором Тавуша Айком Галумяном и главами ряда общин области посетил финальный матч мемориального турнира, проводимого уже в 28 раз. Команда Баграташена победила команду Айрума. Поздравив победителей мемориального турнира и всех участников, Карен Гилоян подчеркнул значение его организации.

“Спорт - одна из тех сфер, в которой большие и маленькие победы восстанавливают уверенность в себе. Спорт учит преодолевать трудности, оставаться сильными, и не отчаиваться. Слава и честь нашим героям спасибо организаторам мемориального турнира, участникам за то, что они хранят память героев, павших за Отечество. Самое малое, что должен сделать каждый из нас в ответ на их героизм - исполнять свою работу наилучшим образом”, - сказал Карен Гилоян, добавив, что турнир способствует и развитию спортивной жизни в регионе.

Председатель патриотического союза “Джавахк” депутат Ширак Торосян также высказался о значении мемориального турнира. “В этом турнире нет ни победителей, ни проигравших. Победило единство в вопросе уважения памяти героев. Слава нашим героям… Нам действительно есть чем заняться, своим честным трудом каждый из нас должен хранить память о героях.

В рамках регионального визита Карен Гилоян в сопровождении главы общины Ноемберяна Карена Абазяна посетил общественную спортивную школу, где ознакомился с состоянием здания и имущества, обсудил возможные пути их улучшения.

Заместитель министра с губернатором Тавуша Айком Галумяном и с руководителями общин обсудил вопросы развития спортивной жизни региона, существующие инфраструктурные проблемы и их решение. Карен Гилоян особо отметил, что Минспорта уделяет особое внимание наличию современной инфраструктуры в регионах, поэтому будет делать все возможное для благоустройства стадиона общины Ахтанак, оказывать имущественное содействие общественным спортивным школам и спортивным залам.