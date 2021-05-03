Нуне Саркисян посетила Матенадаран, ознакомилась с программами и с текущими работами

Супруга президента Республики Армения Нуне Саркисян посетила Матенадаран имени Месропа Маштоца, где она ознакомилась с программами и проектами, реализуемыми институтом древних рукописей. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

В беседе с директором Матенадарана Ваганом Тер-Гевондяном обсуждались проблемы и приоритеты института. Было отмечено, что в Армении есть спрос на ряд профессий, в частности, на реставраторов, специалистов по средневековью, кураторов выставок, в нашей стране пока не решен вопрос подготовки таких специалистов.

Ваган Тер-Гевондян представил и новые публикации, сообщив, что готовится к публикации еще один альбом, посвященный средневековому рукописному наследию Арцаха и Утика.

Г-жа Саркисян подчеркнула роль Матенадарана в сохранении и популяризации армянского культурного наследия, делая его более заметным для мира, и выразила готовность к любому возможному содействию. С особой теплотой она вспомнила годы ее деятельности в Матенадаране, особенно работу, посвященную тогдашнему директору, академику Левону Хачикяну.

Вместе с директором Вааном Тер-Гевондяном госпожа Нуне Саркисян посетила рукописный отдел Матенадарана, ознакомилась с рукописями своих предков - известных общественных деятелей 19 века, собирателей фольклора, братьев Аристакес и Иеремия.