Пашинян отметил 4 фактора, способствовавших признанию Байденом Геноцида армян

По мнению и. о. премьер-министра и кандидата в премьер-министры Никола Пашиняна, признанию Геноцида армян президентом США Джо Байденом способствовали 4 фактора. Как сообщает «Арменпресс», Пашинян сказал об этом во время внеочередного заседания НС, созванного для избрания премьер-министра.

“Я думаю, есть один долгосрочный фактор, один среднесрочный фактор, два краткосрочных фактора. Долгосрочным фактором, безусловно, является последовательная работа всех организаций армянской общины США и диаспоры. Среднесрочный фактор - региональная политика Турции и диссонанс, возникший между Турцией и США в этом контексте. Первый из краткосрочных факторов - 44-дневная война и явная и активная вовлеченность в нее Турции, второй краткосрочный фактор - то, что Республика Армения - демократическая страна. Эти четыре фактора, по моему убеждению, привели к принятию президентом Соединенных Штатов этого беспрецедентного и исторического решения”, - сказал Пашинян.

24 апреля 2021г. Джо Байден стал первым президентом США, который в своем послании официально признал Геноцид армян.

Геноцид, осуществленный Османской империей в отношении армян в 1915 году, является величайшим преступлением начала 20-го века. Геноцид армян признали и осудили около трех десятков государств.