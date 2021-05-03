Талибы устроили взрыв на военной базе в Афганистане

Боевики движения "Талибан" напали на армейскую базу на западе Афганистана, погибли не менее 18 солдат, еще десять получили ранения. Как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости местные источники.

Как сообщается, талибы в ночь на понедельник проникли на военную базу в уезде Бала-Балук в провинции Фарах через специально прорытый тоннель.

Губернатор провинции Тадж Мохаммад Джахид подтвердил местным СМИ, что прорывшие тоннель боевики с устроили взрыв на базе. Он не назвал точное число погибших. Всего на базе находилось около 30 военнослужащих.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.