Делить невзгоды, сообща бороться с эпидемией

2 мая 2021 г. одна партия доз китайской вакцины от коронавируса (CoronaVac), в качестве безвозмездной помощи предоставленной китайским правительством доставлена в г. Ереван для экстренного использования в Армении. Это очередной практический шаг в совместной борьбе с эпидемией между Арменией и Китаем, что символизирует глубокую дружбу китайско-армянского народа в трудное время и невзгоды.

Мы никогда не забудем, когда в Китае шла тяжелейшая борьба с эпидемией, все слои армянского общества от руководства до простых людей оказывали нам моральную поддержку. Мы никогда не забудем, когда молодые студенты поддержали Китай в руках с лозунгами “Армения и Китай стоим вместе”. Мы никогда не забудем, когда дружественные армяне сняли видеообращение, известные художники создали картину, чтобы выразить солидарность и дружбу. Скажешь джан услышишь джан. Когда эпидемия коронавирусной пневмонии начала распространяться в Армении, китайская сторона скоординировала Госагентство по международному сотрудничеству, местные правительства и предприятия, чтобы представили респираторы и другие медицинские оборудования, защитную одежду и другие средства защиты от эпидемии. Китайские эксперты делились своим опытом в профилактике и лечении пневмонии с армянской стороной , китайское правительство также оказало всяческое содействие в организации чартерных рейсов для перевозки защитных медицинских средств из Китая.

На церемонии заседания 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, председатель КНР Си Циньпин выступил с речью и объявил, что Китай будет предоставлять международную помощь на сумму 2 млрд долл, направленную на поддержку странам, пострадавшим от эпидемии, прежде всего развивающимся странам, в их борьбе с коронавирусом и возобновлении социально-экономического развития. Разработанные китайские вакцины от коронавируса после ввода в эксплуатацию будут доступны всему миру как глобальный общественный продукт и служить таким образом достойным вкладом Китая в дело обеспечения доступности вакцинации в развивающихся странах.

Мы не только так обещали, но и так сделали. Китай предоставил COVAX 10 млн доз вакцин против COVID-19 для удовлетворения насущных потребностей развивающихся стран. Невзирая на огромные потребности в прививке внутри страны, Китай преодолел трудности и на сегодняшний день уже предоставил противоэпидемические средства защиты более чем 160 странам и международным организациям по всему миру. В настоящее время Китай поставляет срочно необходимые вакцины более чем 100 странам и международным организациям.

Китай выступает против "вакцинного национализма", не допускает сугубо несправедливого распределения вакцин, тем более попыток политизировать сотрудничество в этой области. Китай не имеет никакого отношения к «вакцинной дипломатии», а демонстрирует решимость нести ответственность как "слова должны быть правдивыми, а действия - результативными" в качестве державы. Китай намерен придерживаться солидарности и взаимопомощи, а также объединять усилия с другими странами, чтобы укрепить решимость и уверенность в борьбе с эпидемией, пусть сотрудничество прольет свет на весь мир в борьбе с коронавирусом. Научный и профессиональный подход к профилактике и контролю является ключом, а сплоченность - самое мощное оружие в победе над вирусом. Вакцины ценны, но солидарность дороже.

Между Китаем и Арменией обладается длинной историей сотрудничества, традиционной дружбой со времени старого шелкового пути. 2022 году отмечается 30-летняя годовщина со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Арменией. Эпидемия сурова и жестка, но дружба искрена и вечна. Китай и Армения совместно преодолели трудности и поддержали друг друга, что вписало новую страницу в развитии отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Зима прошла, и наступила весна. После непогоды всегда выглядывает солнце.Надеемся, что вакцина Китая сыграет положительную роль в борьбе с коронавирусом в Армении. Мы уверены, что дружественный армянский народ непременно одержит полную победу в борьбе с эпидемией.

Фань Юн

Чрезвычайный и полномочный Посол Китая в Армении